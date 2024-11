Klose erklärt Elfer-Geheimnis von Bayern-Star Kane

„Erstens: weil er die Ruhe hat. Zweitens: weil er alle Varianten drauf hat. Er kann warten, bis der Torwart sich bewegt, und dann lässig ins andere Eck schießen. Und wenn der Torwart lange stehen bleibt, hat er genügend Präzision und Tempo im Schuss, um in eine Ecke zu treffen“, erklärte Klose in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung .

Zum Verständnis: Seit seinem Bayern-Wechsel im Sommer 2023 ist Kane vom Punkt fehlerfrei, verwandelte 18 von 18 Elfmetern, darunter auch zwei für die englische Nationalmannschaft. In seiner gesamten Karriere kommt der Angreifer auf 84 verwandelte Elfmeter, lediglich elf zappelten am Ende nicht im Netz.

Kane? „Möchte sehen, ob er cool bleibt“

Trotz dieser beeindruckenden Statistik wüsste Klose aber, „was ich zu tun hätte“, um einen Strafstoß von Kane zu parieren: „Harry bietet dem Torwart mit seiner Fußhaltung oft eine Ecke an und zieht den Ball dann im letzten Moment in die andere. Manchmal versuchen Torhüter auch, ihn auszutricksen, indem sie eine Bewegung in eine Ecke antäuschen und dann die andere nehmen, aber damit rechnet er ja.“