Kompany freut sich auf St. Pauli: "Mannschaft ist frisch"

In seiner Zeit als Spieler beim HSV hat Vincent Kompany offenbar auch den Kiez kennengelernt. An das Duell mit dem FC St. Pauli hat der Bayern-Trainer klare Erwartungen.

Trainer Vincent Kompany (38) vom FC Bayern freut sich auf das knifflige Auswärtsspiel im Duell der Gegensätze beim FC St. Pauli am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Zum einen ist seine Mannschaft „frisch“, zum anderen ist es für den Belgier eine Reise in die Vergangenheit: Zwischen 2006 und 2008 spielte Kompany in Hamburg für den St.-Pauli-Stadtrivalen HSV - und lernte damals offenbar auch das Partyleben auf dem Kiez kennen.