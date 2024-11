Kopfballungeheuer Musiala rettet Bayern im Topspiel

SPORT1 30.11.2024 • 20:26 Uhr Borussia Dortmund und der FC Bayern München liefern sich ein spannendes und hart umkämpftes Topspiel. Jamal Musiala rettet den Bayern einen Punkt.

Kopfballungeheuer Jamal Musiala hat dem FC Bayern München im deutschen Klassiker einen Punkt gerettet! Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern endete mit 1:1 (1:0).

Jamie Gittens hatte die Dortmunder nach einem Traumpass von Nico Schlotterbeck mit einem wundervollen Solo in Führung gebracht und zuvor Konrad Laimer ins Leere laufen lassen (27.). „Ich habe gesehen, dass er (Laimer Anm. d. Red.) eng hinter mir ist also hab ich mir gedacht, dass ich den Raum hinter ihm nutze, um zum Tor zu kommen“, erklärte der 20-Jährige am Sky-Mikro, der im Anschluss mit links eiskalt über Manuel Neuer hinweg ins Tor vollstreckte. „Zum Glück habe ich den am Ende über ihn (Neuer, Anm. d. Red.) gesetzt.“

Bis zu dem Gegentor waren die Bayern wettbewerbsübergreifend 690 Minuten ohne Gegentor geblieben. Der BVB schaffte es jedoch nicht den Vorsprung ins Ziel zu retten.

Olise legt für Musiala auf

Musiala erzielte in der Schlussphase nach Flanke von Michael Olise mit einem platzierten Kopfball den Ausgleichstreffer (85.). Das neue Kopfballungeheuer jubelte daraufhin symbolisch mit dem Kopf in Richtung der mitgereisten Fans. Mit vier Kopfballtoren in dieser Saison steht der 21-Jährige an der Spitze in Europas Top-Fünf-Ligen. Kein anderer Profi hat mehr Treffer mit dem Kopf erzielt!

„Es war eine sehr gute Flanke, ich wollte den Ball einfach gut treffen. Ich versuche mich immer in der Box zu positionieren und dann habe ich schön in die Ecke getroffen„, sagte ein zufriedener Musiala im Nachgang. “Da bin ich glaube ich noch stolzer drauf als auf mein letztes Kopfballtor für den DFB. Das war die richtige Technik. Da bin ich stolz drauf", freute sich der Youngster.

Thomas Müller vergab in der 49. Minute zunächst die Riesenchance auf den Ausgleich. Nach einer traumhaften Einzelaktion von Musiala wurde Müller grandios in Szene gesetzt, scheiterte jedoch aus kürzester Distanz an Gregor Kobel. Auch Leroy Sané hatte eine aussichtsreiche Gelegenheit, doch er setzte den Ball knapp am linken Pfosten vorbei (60.).

Dann kam bekanntlich Musiala, der im Alter von 21 Jahren und 278 Tagen erst der zweitjüngste Bundesligaspieler ist, der in sechs BL-Auswärtsspielen in Serie traf.

Verletzungsdrama auf beiden Seiten

Beide Mannschaften hatten während des Spiels Verletzungen zu beklagen. Beim BVB musste Waldemar Anton verletzungsbedingt raus, für ihn kam Niklas Süle in die Partie. Bei den Bayern erwischte es ausgerechnet Torgarant Harry Kane, er wurde durch Müller ersetzt. Kane droht wochenlang auszufallen, sein Verlust war dem Spiel der Bayern deutlich anzumerken.

