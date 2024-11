Leipzig-Coach Rose? "Glaube nicht, dass er das überleben wird"

Marco Rose steht bei RB Leipzig zunehmend in der Kritik. Nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim befürchtet Markus Babbel das baldige Aus des Trainers.

Der Monat November ist für RB Leipzig und Cheftrainer Marco Rose ein äußerst düsterer. Vier sieglose Spiele in Serie - darunter drei Niederlagen und ein Unentschieden - mussten die Sachsen in den vergangenen Wochen wettbewerbsübergreifend verkraften.

„Ich hoffe sehr, dass er die Winterpause überlebt, was ich nicht glaube. Das sagt mein Gefühl. Die Anzeichen, die Tendenzen sind einfach so, dass ich nicht glaube, dass er das überleben wird. Was ich sehr schade finde. Ich bleibe dabei, er passt perfekt zu Leipzig, ist ein großartiger Trainer“, sagte Ex-Europameister Markus Babbel im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.