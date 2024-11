Leipzig-Trainer enthüllt: Dieser deutsche Star datete meine Frau

Leipzig-Trainer Marco Rose trifft in einer Fernsehshow auf Handball-Keeper Silvio Heinevetter - und plaudert eine amüsante Anekdote aus.

Leipzig-Trainer Marco Rose trifft in einer Fernsehshow auf Handball-Keeper Silvio Heinevetter - und plaudert eine amüsante Anekdote aus.

Dass RB-Leipzig-Trainer Marco Rose immer mal wieder für einen Spruch gut ist, dürfte mittlerweile vielen Fußball-Fans in Deutschland aufgefallen sein. Mit dieser Geschichte hätten wohl trotzdem nur wenige gerechnet. Denn Rose war in der neuesten Folge der MDR-Show „Riverboat“ zu Gast, die am Samstagabend um 22 Uhr ausgestrahlt wird und plauderte dort ein Geheimnis des ebenfalls anwesenden Handball-Torwarts Silvio Heinevetter aus.