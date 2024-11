Leverkusen: Hofmann fällt bis Januar aus

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss für den Rest des Jahres auf Offensivspieler Jonas Hofmann verzichten. Der 32-Jährige erlitt im Abschlusstraining der Werkself am Freitag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Das teilte der Klub vor der Bundesliga-Partie am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) mit. Demnach soll Hofmann den Leverkusenern ab Anfang Januar wieder zur Verfügung stehen.

Der 23-malige Nationalspieler gehört in dieser Spielzeit nicht zu den Stammkräften im Team von Trainer Xabi Alonso. Bislang kam Hofmann in dieser Saison in acht Pflichtspielen zum Einsatz.