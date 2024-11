Lewy-Kritik an Guardiola: "Als Mensch war er schwierig"

„Als Mensch war er schwierig für die Spieler, weil er damals so brillant in der Fußballtaktik war, dass er dachte: ‚Wenn sie mir folgen, werden sie gewinnen‘“, erklärte Lewandowski im Podcast des früheren englischen Nationalspielers Rio Ferdinand.

Zudem verriet Lewandowski: „Guardiola hat sich im Training sehr auf die Details konzentriert. Dinge, über die ich vorher nie nachgedacht habe, aber sogar die Rondos ( eine Gruppe von Spielern bilden einen kleinen Kreis, wobei einer, zwei oder mehr der Teamkollegen in der Mitte versuchen, wieder an den Ball zu kommen; d. Red. ) waren für ihn so wichtig.“

Lewandowski dankt Klopp

In seiner Zeit bei Borussia Dortmund wurde Jürgen Klopp so etwas wie eine Vaterfigur für Lewandowski, der seinen leiblichen Vater bereits mit 16 Jahren verlor: „Ich bin zu ihm gegangen, um mit ihm zu reden, und wir haben anderthalb Stunden gesprochen. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich erst seit Kurzem in Deutschland war. Aber es war nicht so wichtig, worüber wir gesprochen haben, sondern dass er so mit mir gesprochen hat.“