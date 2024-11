Bayern-Ikone macht Olise Dampf: "Erwarten mehr von ihm"

Beim FC Bayern ist Michael Olise gut angekommen. Eine französische Ikone hat allerdings höhere Ansprüche an den Flügelstürmer - und nimmt dafür sogar einen Vergleich mit Franck Ribéry her.

In München ist der Flügelstürmer, der vor der Saison vom Premier-League-Klub Crystal Palace gekommen war, mit sieben Toren und vier Vorlagen in 16 Pflichtspielen gut angekommen. „Wir sehen in Frankreich, dass er großes Talent, ein gutes Dribbling, einen guten Pass und Torabschluss hat““, erklärte Lizarazu vor dem Champions-League-Duell der Bayern gegen Olises Landsleute mit Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im Liveticker). „Aber in Frankreich und im französischen Nationalteam erwarten wir mehr von ihm.“