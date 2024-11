Mainz siegt klar: Burkardt auf den Spuren von Lewandowski

Holstein Kiel kassiert auch gegen den FSV Mainz 05 eine Niederlage, die Anpassungsprobleme an die Bundesliga gehen weiter.

Marcel Rapp versammelte seine geknickten Störche nach einer ernüchternden Lehrstunde im Mittelkreis des Holstein-Stadions. Der schon dick eingepackte Kapitän Lewis Holtby lauschte mit dem Kieler Team den aufmunternden Worten des Aufstiegscoaches und holte sich dann noch mutmachenden Applaus von den treuen Anhängern ab. Doch nicht nur dem erfahrenen Holtby war nach dem bitteren 0:3 (0:2) gegen den FSV Mainz 05 klar - so wird es nichts mit dem Klassenerhalt .

„Heute war ein katastrophales Spiel von uns. Das war nicht gut genug“ sagte ein sichtlich enttäuschter Holtby im Anschluss bei DAZN: „Es war eine verdiente Niederlage. Mainz war in allen Belangen besser. Wir müssen viel besser werden, damit wir am Freitag gewinnen können.“ Dann wartet mit dem Aufsteigerduell beim FC St. Pauli (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) ein richtungsweisendes Spiel auf die Kieler, die mit fünf Punkten nur vor Schlusslicht VfL Bochum in der Tabelle stehen.