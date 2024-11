Matthäus über Goretzka: Bayern „stellt ihn ins Schaufenster“

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt trotz der jüngsten Einsätze von Mittelfeldspieler Leon Goretzka nicht an einen langfristigen Verbleib beim FC Bayern. „Der Klub wird sicherlich Akteure verkaufen wollen, um den ein oder anderen Spieler zu holen, den man in Zukunft vor einem Goretzka im Klub sieht“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Jetzt stellt man ihn noch einmal ins Schaufenster.“