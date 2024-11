Matthäus über Musialas Gehalt: 25 Millionen Euro realistisch

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rät dem FC Bayern, Offensivstar Jamal Musiala um jeden Preis zu halten. „Musiala hat meiner Meinung nach freie Wahl. Er kann die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: „Wenn Manuel Neuer und (Robert, d. Red.) Lewandowski 25 Millionen im Jahr verdienen oder verdient haben, bin ich der Meinung, dass Musiala auch in diese Kategorie gehört.“