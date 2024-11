Michael Ballack zweifelt am FC Bayern

Michael Ballack hat an den Triple-Chancen seines Ex-Klubs FC Bayern Zweifel erhoben. Der frühere Nationalmannschaftskapitän (98 Länderspiele) erklärte beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auch mit Blick auf die beiden Niederlagen in der Königsklasse gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4): „Das würde ich im Moment verneinen. Sie holen für mich sicher die Meisterschaft. Der Champions-League -Titel ist für Bayern schwieriger, trotz eines ,Finale dahoam‘“.

Nach 2012 wird das Endspiel in der Königsklasse im kommenden Mai wieder in der Allianz Arena ausgetragen. Zur Erinnerung: Beim jüngsten Finale in München war der deutsche Rekordmeister dramatisch am FC Chelsea im Elfmeterschießen gescheitert.