Bayer Leverkusen verkündet Diagnose bei Abwehr-Star

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss in den kommenden beiden Spielen auf Rechtsverteidiger Nordi Mukiele verzichten. Der Franzose zog sich in der Bundesliga-Partie am Freitagabend gegen Vizemeister VfB Stuttgart (0:0) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fehlt dem Team von Trainer Xabi Alonso im Champions-League-Kracher beim FC Liverpool am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) sowie am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Liga beim VfL Bochum. Das teilte der Verein am Samstagmittag mit.