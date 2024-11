Münchner "You'll never walk alone": Bayern-Fans wollen Hymne

Der FC Liverpool und Borussia Dortmund haben "You'll never walk alone", Real sein "Hala Madrid", sogar der kleine VfL Bochum seinen "Grönemeyer" - und der ruhmreiche FC Bayern? Beim deutschen Fußball-Rekordmeister fehlt ein emotionales Lied, das in der Allianz Arena kurz vor dem Anpfiff noch einmal alle Fans auf die Spiele ihrer Helden einschwört. Der organisierte Anhang der Münchner möchte das jetzt ändern.