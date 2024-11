"Nicht ganz überraschend": Hoeneß über Wechsel-Gerüchte

„Ich habe mitbekommen, dass es von verschiedenen Vereinen Interesse gab. Das war nach der Saison, die wir gespielt haben, nicht ganz überraschend“, sagte der Erfolgstrainer des Vizemeisters der Sport Bild. „Aber ich hatte mich wenige Monate zuvor dazu entschlossen, in Stuttgart zu bleiben. Deswegen gab es von meiner Seite kein einziges Gespräch. Für mich war klar, dass ich beim VfB auch in dieser Saison etwas entwickeln und aufbauen möchte.“

VfB nimmt neue Ziele ins Visier

Der 42-Jährige, inzwischen mit einem langfristigen Vertrag bis 2027 ausstaffiert, lobte beim VfB die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor Christian Gentner und Vorstandsboss Alexander Wehrle: „Es ist möglich, mit dem VfB in Bereiche zu stoßen, die jahrelang in weiter Ferne waren. (...) Ich habe in meiner Zeit hier gemerkt, was in diesem Stadion mit den Leuten möglich ist. Das hat dazu geführt, dass ich meine Arbeit hier fortsetzen wollte. Daran hat sich nichts geändert.“