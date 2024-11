Polizei-Willkür? Freiburg-Ultras verzichten auf Support

Bereits im Vorfeld kündigte die aktive Fanszene des SC Freiburg an, dass sie die Mannschaft im Bundesliga-Duell (jetzt im LIVETICKER) gegen Gladbach nicht unterstützten wird. Grund für diesen drastischen Schritt seien „willkürliche Betretungsverbote durch die Polizei“, die im Vorfeld des Spiels gegen vereinzelte SC-Anhänger verhängt worden sein sollen, so die Ultras auf Instagram. „Es wird daher keinen organisierten Support geben.“, heißt es in ihrer Stellungnahme.