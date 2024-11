Premiere des Tages: Leon Goretzka (Bayern München)

Erst die Startelf-Premiere, dann die warmen Worte der Mitspieler und des Trainers: Der Nachmittag auf St. Pauli war Balsam für die zuletzt so arg strapazierte Fußballer-Seele von Leon Goretzka. „Wir haben keine Sekunde an seiner Qualität gezweifelt“, betonte Vincent Kompany.

Was Bayern Münchens Trainer als eine "ganz normale Entscheidung" abtat, war tatsächlich eine DER Geschichten des zehnten Spieltags. Goretzka, der beim Rekordmeister schon als Auslaufmodell galt und unter Kompany bislang nur als Einwechselspieler in Erscheinung trat, durfte beim Spiel des Rekordmeisters beim FC St. Pauli (1:0) in dieser Saison erstmals von Beginn an ran.