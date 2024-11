Restart im Milliardenpoker: Kämpfe zwischen Hoffen und Bangen

SID 24.11.2024 • 23:15 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) startet die Vergabe der deutschsprachigen Medienrechte neu. Die Hoffnungen wie die Unwägbarkeiten sind groß.

Die Liga kämpft um die Kohle, Sky gegen DAZN und die ARD um die Sportschau - vor der Neuauflage des Milliardenpokers ist gewaltig Druck auf dem Kessel. Klubs wie Interessenten blicken gebannt nach Frankfurt/Main. In ihrer geheimen Kommandozentrale startet die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag noch einmal die Auktion der deutschsprachigen Medienrechte an der Bundesliga und der 2. Liga.

Und schon bevor es losgeht, machte der Branchenführer seine Erwartungshaltung deutlich. „Bei den TV-Einnahmen hat uns die Premier League schlichtweg abgehängt“, sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen von Bayern München: „Deswegen ist die jetzt anstehende Auktion der nationalen TV-Rechte in der Bundesliga für uns von großer Bedeutung.“

DAZN rief das Schiedsgericht an

Bei der Versteigerung, die wie gewohnt an einem geheimen Ort abgehalten wird, geht es um die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29. Die Auktion unter der Leitung der DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz soll am 4. Dezember enden, einen Tag später werden die 36 Profivereine über das Ergebnis informiert.

Der Restart war als Folge des Schiedsspruchs im Streit zwischen der DFL und dem Streaminganbieter DAZN Ende September notwendig geworden. Nach der monatelangen Hängepartie sollen die Klubs vor der im März 2025 anstehenden Lizenzierung Planungssicherheit bekommen. Mitte April hatte die DFL wegen des Disputs mit DAZN, wie Sky noch bis Ende der laufenden Saison Inhaber der Liverechte, die Auktion ausgesetzt.

Konkret ging es im Paket B um die Samstagsspiele um 15.30 Uhr sowie die Einzelbegegnungen am Freitagabend und die Relegation - insgesamt 196 Partien pro Saison. DAZN fühlte sich diskriminiert, weil sein Angebot abgelehnt wurde, obwohl es „das finanziell attraktivste und überzeugendste“ gewesen sei. Das Gebot soll sich auf 400 Millionen Euro pro Saison - also 1,6 Milliarden Euro insgesamt - belaufen haben.

Die DFL akzeptierte allerdings die von DAZN abgegebenen Finanzgarantien nicht. Deshalb soll Paket B trotz eines niedrigeren Angebots (angeblich 320 Millionen pro Spielzeit) an Sky gegangen sein. Daraufhin rief DAZN das Schiedsgericht an - und durfte sich durch die Neuansetzung der Auktion als Sieger fühlen.

Neue Ausgangslage für Vereine

Zu den eigentlichen Gewinnern könnten allerdings die Vereine werden. Durch den notwendig gewordenen Neustart hat sich die Ausgangslage zu ihren Gunsten verschoben. Hatten die Klubchefs vor dem ursprünglichen Start der Auktion im Frühjahr noch einen Rückgang der Einnahmen befürchtet, scheint nun sogar ein Plus möglich. Der Gesamterlös könnte aufgrund der neuen Ausgangslage die Erwartungen übertreffen - derzeit erhalten die Vereine rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison (plus 250 Millionen international).

An die von Dreesen erwähnte Premier League (zwei Milliarden national plus zwei Milliarden international) wird der deutsche Profifußball zwar bei Weitem nicht herankommen, die Gemengelage lässt eine Einnahmesteigerung dennoch möglich erscheinen: Da DAZN und Sky schon vor dem Neubeginn der Versteigerung wissen, was der jeweils andere beim ersten Versuch für das begehrte Rechtepaket B geboten hat, darf die DFL nun mit höheren Angeboten rechnen. Der Ligaverband kann darauf bauen, dass beide Bewerber das Paket unbedingt wollen.

Einen Kampf könnte es auch um die Zusammenfassungen im frei empfangbaren TV geben. Einen „Bestandsschutz“ für die Sportschau gibt es nicht.