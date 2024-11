Reus auf Heimatsuche: "Horror-Haus" in Los Angeles

Noch mal Glück gehabt: Fast wäre Marco Reus mit seiner Familie in ein Haus gezogen, dass eine fragwürdige Vergangenheit hat.

Drogendeals, Razzien und sogar ein Mord? Was nach den Zutaten einer gelungenen Folge Navy CIS: LA klingt, wäre für Marco Reus beinahe Realität geworden. Wie der frühere Starspieler von Borussia Dortmund und seine Frau Scarlett Reus im Paul Ripke Podcast erzählten, gestaltete sich die Wohnungssuche in der neuen Heimat Los Angeles schwieriger als gedacht.

Mitte August wechselte der Ex-Nationalspieler von Borussia Dortmund in die Major League Soccer zu LA Galaxy, dort suchte er mit seiner Frau nach einem neuen Haus für die Familie. Nach 30 Besichtigungen, so Reus, entschieden sie sich für einen Favoriten - „und dann ging der Horror los“. Schon bei der Besichtigung berichteten die Nachbarn, es sei „das einzige Haus in der Community, das ein Horror-Haus ist“. Sichtbar waren eine eingetretene Garagentür und kaputte Fenster - und dann traten auch noch gruselige Geschichten zutage.