Saison-Premiere: Goretzka erstmals in Bayern-Startelf

Erstmals in dieser Saison steht Leon Goretzka in der Startelf von Bayern München. Trainer Vincent Kompany erklärt seine Entscheidung.

Erstmals in dieser Saison steht Leon Goretzka in der Startelf von Bayern München. Trainer Vincent Kompany erklärt seine Entscheidung.

Saison-Premiere für Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler von Bayern München hat im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli sein Startelfdebüt in dieser Spielzeit gegeben. Goretzka, der bislang nur als Einwechselspieler in Erscheinung trat, wurde von Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstag überraschend von Beginn an nominiert.