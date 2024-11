Schuster will ehemaligen Football-Freund Kleindienst stoppen

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg möchte die Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden - und den Höhenflug seines ehemaligen Mitspielers Tim Kleindienst stoppen. „Das sind tolle Erinnerungen, die wir gemeinsam haben. Aber wir werden am Wochenende alles dafür tun, dass sein Lauf gestoppt wird“, sagte der 39-Jährige vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker): „Danach kann er gerne weitermachen.“