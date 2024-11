Schwere Vorwürfe gegen Ex-Bayern-Star Vidal

In Chile wird gegen Fußballstar Arturo Vidal wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung ermittelt. Die Ermittlungen seien aufgrund einer Anzeige gegen den früheren Bundesliga -Profi sowie gegen Teamkollegen seines derzeitigen chilenischen Clubs Colo Colo eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft in Santiago am Montag. Bislang sei niemand festgenommen worden.

Wie chilenische Medien berichten, soll sich der Übergriff in den frühen Morgenstunden am Montag in einem Nachtclub in Santiago ereignet haben. Dort hatte eine Gruppe von Colo-Colo-Spielern einen Geburtstag gefeiert.