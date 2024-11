So würde Hecking den Trainerjob revolutionieren

Immer mehr junge und unerfahrene Trainer arbeiten in der Bundesliga. Dabei wachsen die Ansprüche und Erwartungen an Bundesligatrainer stetig. Dieter Hecking sieht die Entwicklung im STAHLWERK Doppelpass kritisch, hat aber auch einen Lösungsansatz parat.

Es ist mit 418 Spielen schon eine stolze Anzahl, auf die Dieter Hecking als Trainer in der Bundesliga zurückblicken kann. Zum Vergleich: Von den aktuellen Bundesligatrainern kommt mit RB Leipzigs Marco Rose (171 Spiele) nur einer auf einen Wert über 150 Partien. Ganze neun Trainer und dabei die Hälfte aller Übungsleiter haben weniger als 50 Spiele in der Bundesliga gecoacht. Ein Trend, der Hecking überhaupt nicht gefällt, wie er bei SPORT1 im STAHLWERK Doppelpass verrät.

„Heutzutage geht es sehr, sehr schnell, nicht nur bei Nuri Sahin: Man traut es jungen Leuten zu, in der Bundesliga zu arbeiten, gibt ihnen eine Chance. Dann läuft es nicht und es ist Druck auf dem Kessel. Diese jungen Trainer werden dann schnell ausgewechselt, weil man ihnen doch nicht die Zeit gibt und keine Geduld hat“, analysiert der neue Trainer des VfL Bochum die aktuelle Trainer-Problematik.

Kaum noch gestandene Trainer in der Bundesliga

„Als ich als junger Trainer in die Bundesliga kam, hattest du Ikonen, um mit Ottmar Hitzfeld und Thomas Schaaf nur mal zwei Namen zu nennen. Und bei der Trainer-Tagung hast du dich ganz hinten angestellt und von unten hochgearbeitet, wenn du mal das Wort ergreifen wolltest“, blickt Hecking auf seine Zeit als Trainerneuling Anfang des Jahrhunderts bei Alemannia Aachen zurück.

Hecking: „Ich durfte Fehler machen“

Dass es solche langjährigen Kultfiguren mittlerweile kaum noch gebe - Frank Schmidt in Heidenheim bildet unter anderem eine Ausnahme - habe laut Hecking damit zu tun, dass viele junge Kollegen nach einem schnellen Rausschmiss in der Branche erst einmal als verbrannt gelten. „Das Problem ist dann, dass diese jungen Trainer oft nicht schnell die Anschlussstelle bekommen, weil man über sie sagt: ‚Ob es überhaupt reicht für die Bundesliga?‘ Das war bei mir anders: Ich durfte Fehler machen. Diese Zeit gibt es nun aber nicht mehr“, so der VfL-Trainer.