Spannende Einblicke zu Kompany - "Das habe ich vorher noch nie gesehen"

Ein ehemaliger Weggefährte skizziert den Erfolgsweg von Vincent Kompany. In England sind die Nachwirkungen des heutigen Bayern-Trainers noch immer zu spüren.

Aus den eigenen Reihen bekommt Vincent Kompany derzeit ohnehin viel Lob, nachdem der neue Trainer den FC Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht hat, die Münchner dabei nicht nur die entsprechenden Ergebnisse produzieren, sondern dabei auch mit Tore-Spektakel und attraktivem Fußball überzeugen.

Nun hat auch ein ehemaliger Weggefährte aus gemeinsamen Zeiten beim FC Burnley höchst schmeichelnde Worte für Kompany gefunden. „Ich hatte das Glück, viel Zeit in und um die erste Mannschaft mit Vincent Kompany zu verbringen. Ich habe eine Beziehung zu ihm und seinen Mitarbeitern aufgebaut und bin zu einem Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft und der U23-Mannschaft geworden“, sagte Charlie Adam, ehemaliger U23-Trainer des englischen Klubs, der schottischen Zeitung Daily Record . „Als ich ihn arbeiten sah, wie er sprach und wie er plante, das habe ich vorher noch nie gesehen.“

Adam über Kompany: „Ich denke immer noch darüber nach“

„Ich habe viel davon mitgenommen und denke immer noch drüber nach, wie ich seine Ideen hier in unserer Gruppe umsetzen kann“, ergänzte Adam, derzeit Manager von Fleetwood Town in der drittklassigen League Two, der als Profi von Stoke City Kompany einst auch auf dem Platz gegenüberstand.