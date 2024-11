Svensson: Freiburg unter Schuster "dynamischer" als zuvor

Trainer Bo Svensson vom Bundesligisten Union Berlin hat die Arbeit von Julian Schuster beim SC Freiburg in höchsten Tönen gelobt. Der Sportclub sei unter dem neuen Coach sogar „einen Tick dynamischer und geradliniger“ als unter Vorgänger und Klubikone Christian Streich, sagte Svensson vor der Begegnung zum Auftakt des 10. Spieltags am Freitag ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Union rettet sich am letzten Spieltag gegen Freiburg

Die Erinnerungen an das furiose Finale der Vorsaison sind noch frisch, als Janik Haberer am 34. Spieltag die Köpenicker gegen das Streich-Team in allerletzter Minute zum Klassenerhalt schoss (2:1). Da stand Svensson allerdings noch nicht an der Seitenlinie, er selbst denkt bei Freiburg „immer an Christian Streich. Er war sogar Trainer da, als ich noch selbst gespielt habe“, sagte der 45-Jährige: „Das waren alles enge Spiele, alle auf der Kippe - und so ein Spiel erwarte ich auch morgen.“