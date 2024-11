Toppmöller adelt FCH - und freut sich auf ein Wiedersehen

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat die Durchstarter des 1. FC Heidenheim vor dem Duell in der Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. „Der Respekt ist riesengroß - nicht nur bei mir, in ganz Fußballdeutschland“, sagte Toppmöller zur Arbeit des FCH, der sich gleich im ersten Bundesligajahr für den Europacup qualifiziert hatte. Von Trainer Frank Schmidt sei er ein „Riesenfan“, sagte Toppmöller.