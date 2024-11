Toppmöller hofft auf Geburtstagsgeschenk gegen Bremen

Eintracht -Trainer Dino Toppmöller wird am Samstag 44 Jahre alt und will seinem Team vor dem Duell gegen Werder Bremen deshalb eine besondere Motivation mitgeben. „Das muss ich den Jungs nochmal sagen, dass sie ein schönes Geburtstagsgeschenk machen können“, sagte er. Die Stimmung im Team sei gut, auf das Topspiel ( 18.30 Uhr im LIVETICKER ) unter Flutlicht und im eigenen Stadion hätten „alle Bock“. Leicht werde es allerdings nicht.

"Bremen ist im hohen Pressing sehr mannorientiert, da müssen wir unsere Lösungen finden", erklärte Toppmöller. Vor allem durch ihre "guten offensiven Abläufe" werde es "eine spannende Herausforderung". Allerdings muss der noch 43-Jährige auf drei Spieler verzichten. Aurele Amenda, Oscar Hojlund und Rasmus Kristensen werden ausfallen. Hugo Ekitike, der in der Länderspielpause den Test mit der französischen U21 gegen Deutschland verpasst hatte, habe aber "grünes Licht" gegeben.

Götze steht vor Jubiläums-Spiel

Neben Toppmöllers Geburtstag wird auch Mario Götze ein Jubiläum erleben. Der Weltmeister von 2014 steht vor seinem 100. Spiel für die Eintracht. „Er ist ein super Typ, total bodenständig, der sich überragend einbringt“, sagte Toppmöller über den Weltmeister von 2014. Weil Götze in seinem 300. Bundesligaspiel ein Tor geschossen hat, könne „er in seinem 100. Spiel für die Eintracht auch eins machen“, fügte Toppmöller mit einem Augenzwinkern an.