Torflaute bei Union: Svensson sieht "keine Verunsicherung"

Zuletzt blieben die Eisernen vier Pflichtspiele ohne eigenen Treffer. Nun kommt der Double-Sieger in die „Festung“ Alte Försterei.

Trainer Bo Svensson will mit dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin zurück in die Erfolgsspur - benötigt dafür aber endlich mal wieder Tore. Nach vier Pflichtspielen ohne eigenen Treffer sehe er zwar „keine Verunsicherung“ bei seiner Mannschaft, sagte der 45-Jährige vor dem schwierigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker), aber „wir müssen offensiv noch zulegen, unabhängig vom Gegner“.