Tod einer besonderen Legende der Bundesliga

Große Erfolge in der goldenen Gladbach-Ära

Schon in seiner ersten Saison 1974/75 setzte sich der in Leonberg bei Stuttgart geborene Schäffer in der Weisweiler-Elf durch und gewann mit den Fohlen ein Double aus Meisterschaft und Europapokal.

Mit dem neuen Coach Lattek folgten 1976 und 1977 zwei weitere Meistertitel, 1979 folgte trotz eines Abschwungs in der Liga im UEFA-Pokal das nächste internationale Highlight: Schäffer war der Marathon-Mann der UEFA-Pokal-Saison, die mit einem erneuten Final-Triumph gegen Roter Stern Belgrad endete - entschieden durch ein Elfmetertor Simonsens im Rückspiel in Düsseldorf. Schäffer stand als einziger Gladbacher in allen Spielen jede Minute auf dem Platz.

Neue Karriere mit „Eddy and the News“

1983 beendete Schäffer seine Profi-Karriere und frönte ab 1992 einer neuen, alten Leidenschaft: Als Teenager hatte Schäffer die Band „Eddy and the News“ gegründet, ursprünglich als Coverband der Rock-Combo Creedence Clearwater Revival (Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain), in der zweiten Lebenshälfte legte er sie neu auf.