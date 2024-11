Trotz 0:0: Xhaka und Alonso sehen "beste Leistung der Saison"

Bayer Leverkusen spielt in der Bundesliga erneut nur Remis - nimmt aber viel Positives aus dem Auftritt gegen Stuttgart mit.

Xabi Alonso und Granit Xhaka waren sich einig. Es sei "die beste Leistung der Saison" gewesen, sagten der Trainer von Double-Gewinner Bayer Leverkusen und sein Anführer einhellig nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart - und das, obwohl die Werkself zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen hatte und weitere Punkte im Titelkampf liegenließ.

Doch der dominante und spielstarke Auftritt gegen den Vizemeister stimmte Bayer trotz des vierten Remis in den vergangenen sechs Pflichtspielen positiv für die kommenden Wochen. Das lag auch und vor allem an der Defensivarbeit. Im neunten Ligaspiel der Saison blieb Bayer erstmals ohne Gegentreffer. "Wenn wir so spielen, werden wir Spiele gewinnen", prophezeite Alonso. Mittelfeldspieler Robert Andrich meinte bei DAZN: "Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht, waren aggressiv und laufintensiv. Wir haben keine richtige Chance zugelassen."