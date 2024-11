Trotz "Druck": FC Bayern vor Benfica-Duell zuversichtlich

Der deutsche Rekordmeister will das Selbstvertrauen aus den jüngsten Partien mit in die Champions League nehmen.

Der deutsche Rekordmeister will das Selbstvertrauen aus den jüngsten Partien mit in die Champions League nehmen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München blickt nach dem Abschluss einer erfolgreichen Woche voller Zuversicht auf das wichtige Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon. „Wenn wir das Selbstvertrauen der vergangenen Spiele nutzen, wissen wir, dass wir jedem Gegner Probleme bereiten können“, sagte Stürmerstar Harry Kane nach dem 3:0 (2:0) gegen Union Berlin mit Blick auf die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Gegen Union hatten die Bayern nach den Schützenfesten in Bochum (5:0) und Mainz (4:0) den dritten Erfolg innerhalb einer Woche gefeiert und damit laut Doppeltorschütze Kane auch eine gute Reaktion auf die herbe 1:4-Klatsche beim FC Barcelona gezeigt. "Immer wenn man eine große Niederlage einstecken muss, will man den Leuten das Gegenteil beweisen", sagte der Engländer: "Ich denke, das haben wir getan."

Dennoch ist den Bayern klar, dass sie in der Königsklasse nach zwei Niederlagen in drei Spielen dringend Siege benötigen. "Du hast jetzt Druck gegen Benfica", sagte Sportvorstand Max Eberl. Aber: "Wir haben in der Allianz Arena unsere Zuschauer im Rücken und haben schon gezeigt, dass wir da noch mehr Kraft und Energie entwickeln können."