Undav-Einsatz gegen Frankfurt "nicht ausgeschlossen"

Nationalstürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat im Champions-League-Spiel gegen Bergamo doch nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet.

Undav für DFB-Kader nominiert

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint zumindest vorerst nicht umplanen zu müssen. Nagelsmann hatte den Angreifer am Donnerstag für die anstehenden Partien in der UEFA-Nations-League am 16. November gegen Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr) und drei Tage später gegen Ungarn (20.45 Uhr) nominiert.