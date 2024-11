Vielsagende Veränderung bei Bayern-Star Goretzka

„Willkommen in der ROOF-Familie“, teilte das gleichnamige Unternehmen am Freitagvormittag bei Instagram mit. Die in Grünwald angesiedelte Firma berät eine Vielzahl namhafter Spieler wie unter anderem auch Goretzkas Nationalmannschaftskollege Kai Havertz (FC Arsenal) oder den früheren Bayern-Star Sadio Mané (heute in Saudi-Arabien bei Al-Nassr). Auch FCB-Teamkollegen des 29-Jährigen wie Serge Gnabry und Konrad Laimer stehen bei Roof unter Vertrag.