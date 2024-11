Verspottete Kane-Statue enthüllt

Für Bayern-Star Harry Kane wird in London eine Statue enthüllt. Die bronzene Figur hat eine unrühmliche Vergangenheit.

Eine kontrovers diskutierte Statue von Bayern-Star Harry Kane ist am Montag in der Gegenwart des Engländers enthüllt worden. Die bronzene Figur steht im Londoner Stadtteil Walthamstow, wo Kane geboren wurde, trägt das englische Nationaltrikot an und hält mir der linken Hand einen Ball.