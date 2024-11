Vertragsverlängerung oder Trainer-Job? So steht es um Müllers Zukunft bei den Bayern

Kein Anderer verkörpert den FC Bayern München so wie Thomas Müller. Aber wie steht es um die Zukunft des Routiniers? Müllers Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2025 aus. Eine Vertragsverlängerung scheint nicht ausgeschlossen, aber auch ein Trainer-Posten gilt als mögliche Option.

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk wurde Müller auf seine Zukunftspläne angesprochen. Ob das Bayern-Urgestein noch ein weiteres Jahr auf Torejagd geht? „Mein voller Fokus liegt jetzt auf dem Spielersein“, sagte Müller. „Ich habe schon immer damit Erfolg gehabt, dass ich mich auf das konzentriere, was ich mache.“

Welche Rolle nimmt Müller zukünftig ein?

Viele Fans und auch Verantwortliche im Klub wollen, dass Müller dem FC Bayern erhalten bleibt - in welcher Rolle auch immer. „Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Da waren wir immer schon gut beraten in Bayern. Das ist eine Lebensweise“, bekräftigte Müller und erinnerte dabei an Vereinsikone Franz Beckenbauer.