VfB: Sportchefs glauben an Hoeneß-Verbleib

Die Sportchefs des VfB Stuttgart glauben weiter fest an den Verbleib von Trainer Sebastian Hoeneß. "Ich kann mich da nur an die Fakten halten und die sind, dass Basti mit sehr viel Herz und Leidenschaft dabei ist", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth beim Live-Podcast "PubCannstatt" von MeinVfB.

Auch Hoeneß hatte am Mittwoch in der Sport Bild wenig Zweifel daran gelassen, seinen Vertrag zu erfüllen. "Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen um Alexander Wehrle, Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner ist vertrauensvoll, der VfB hat ein riesiges Potenzial. Ich finde es unglaublich reizvoll, dabei mitzuhelfen, diese Potenziale auszuschöpfen", sagte er.

Wenn dies gelinge, so Hoeneß weiter, "ist es möglich, mit dem VfB in Bereiche zu stoßen, die jahrelang in weiter Ferne waren". Er habe gemerkt, was beim VfB "möglich ist. Das hat dazu geführt, dass ich meine Arbeit hier fortsetzen wollte. Daran hat sich nichts geändert." Aber natürlich müsse auch klar sein, "dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man den VfB weiterentwickeln kann".