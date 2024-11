VfB-Youngster zu stark: Bochum verliert auch mit Hecking

Für den VfB, der nur eins der letzten sechs Ligaspiele gewonnen hatte, war es dagegen zum Start des heißen Jahresendspurts das erhoffte Erfolgserlebnis. Der auffällige Chris Führich erzielte in der 53. Minute vor 59.000 Zuschauern die Führung. Dem nur wenige Sekunden zuvor eingewechselten Justin Diehl gelang mit seinem Premierentor in der Bundesliga das 2:0 (78.).

Bereits am Mittwoch ist die Mannschaft von Sebastian Hoeneß schon wieder in der Champions League bei Roter Stern Belgrad gefordert (ab 18.45 im LIVETICKER). In der Liga schaffte der Vizemeister den Anschluss an die internationalen Plätze. Der VfL, der zuletzt vor 37 Jahren in Stuttgart gewonnen hatte, bleibt nach der bereits neunten Saisonpleite klar Letzter. Dabei hatte das jüngste 1:1 gegen Leverkusen Hoffnung auf die Wende gemacht.