VfL Bochum? "Ich glaube an einen direkten Abstieg"

Mit einem Punkt nach neun Spieltagen ist der VfL abgeschlagenes Schlusslicht der Liga und liegt mit einem Torverhältnis von 9:29 bereits sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz . Nur der 1. FC Saarbrücken (1963/1964) und die SpVgg Greuther Fürth (2021/2022) legten in der Bundesliga-Historie einen ebenso schlechten Start hin. Für beide bedeutete dies am Ende der Saison den Abstieg.

„Das ist zu wenig. Wenn du dich so präsentierst – wir sind am 9. Spieltag und sie haben einen Punkt mit einem Katastrophen-Torverhältnis –, dann ist es schwer, da unten rauszukommen“, meinte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass.

Effenberg mit düsterer Prognose

„Kiel und St. Pauli leben als Mannschaft und bei Bochum habe ich überhaupt nicht das Gefühl, so etwas zu sehen, dass ich Hoffnung hätte“, kritisierte er weiter und kam zu der düsteren Prognose: „In diesem Jahr wird es sehr eng, ich glaube an einen direkten Abstieg.“

„Ob die Qualität am Ende reicht, glaube ich, kann man jetzt noch nicht bewerten. Es ist einfach so, dass eigentlich kein Spieler in der bestmöglichen Verfassung ist, in der er sein könnte oder sein müsste, um in der Bundesliga mitzuspielen“, sagte Bochums Interimstrainer Markus Feldhoff.