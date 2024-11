Vor Freiburg: Personallage beim BVB entspannt sich

Die Personalsorgen beim Bundesligisten Borussia Dortmund haben sich in der Länderspielpause etwas gelegt. Vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) habe er „nach langer Zeit mal wieder eher positive Nachrichten“ und „einen etwas volleren Kader“, sagte Trainer Nuri Sahin am Donnerstag.