Watzke über Rheinmetall: "Stehe zu der Entscheidung"

Hans-Joachim Watzke hat Verständnis für die kontroverse Diskussion um das Sponsoring des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund durch den Rüstungskonzern Rheinmetall geäußert und zugleich um Verständnis gebeten. „Wir haben das sehr intensiv diskutiert, am Anfang hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte“, sagte der Geschäftsführer des BVB bei der Mitgliederversammlung am Sonntag: „Ich wusste, dass das eine schwierige Abwägungsentscheidung ist zwischen ökonomischen Fragen und einer gesellschaftspolitischen Verantwortung.“

Er habe „hohen Respekt vor jedem einzelnen, der da zu einer anderen Bewertung kommt“. Dies müsse in einem „demokratischen Klub möglich sein“, betonte Watzke: „Es war eine harte Entscheidung, aber ich stehe dazu.“

„Man kann in so einem großen Verein nicht ausschließen, dass man mal unterschiedliche Meinungen hat – so wie bei Rheinmetall“, sagte Watzke: „Das Wichtige ist aber, dass wir unterschiedliche Meinungen mit Respekt und Anstand austragen, ohne die Rolle des Bösen und des Guten.“