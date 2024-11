Kleindienst trifft sehenswert! Gladbach plötzlich auf Europa-Kurs

SID 24.11.2024 • 19:23 Uhr Durch den Sieg gegen Aufsteiger St. Pauli klettert Borussia Mönchengladbach ins obere Tabellendrittel.

Plötzlich Sechster: Angeführt von Torgarant Tim Kleindienst hat Borussia Mönchengladbach seinen Aufwärtstrend mit einem verdienten 2:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli fortgesetzt und den Sprung ins obere Tabellendrittel geschafft. Das Team von Trainer Gerardo Seoane blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen - eine solche Serie hatten die Fohlen zuletzt 2021 geschafft.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Leistung über Strecken“, sagte Mönchengladbachs Julian Weigl bei DAZN: „In der zweiten Halbzeit mussten wir viel verteidigen, das wollten wir ganz anders machen. Generell zeigt der Trend nach oben.“

Alassane Pléa (14.) und Nationalspieler Kleindienst (44.) mit seinem schon siebten Saisontor trafen für die Borussia, die zudem ihren vierten Heimsieg in Folge feierte. Es war der erste Erfolg gegen St. Pauli im Oberhaus seit 1997. Die Gäste aus Hamburg schweben nach einer insgesamt harmlosen Vorstellung auf Rang 16 weiter in Abstiegsgefahr.

„Wir haben sie zweimal eingeladen“, sagte Hauke Wahl: „Wir haben das in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht.“

Die 54.000 Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park sahen zwar mutig beginnende Gäste, doch gleich die erste Großchance der Partie brachte die Führung der Fohlen. Marvin Friedrich verlängerte eine Ecke per Kopf an den zweiten Pfosten, wo Pléa völlig frei stand. Der Franzose drückte den Ball aus wenigen Metern zu seinem dritten Saisontor über die Linie.

Scally muss frühzeitig raus

Bitter endete wenig später das 100. Bundesliga-Spiel von Joe Scally. Der Gladbacher Außenverteidiger war schon in der 2. Minute nach einem Luftduell benommen liegen geblieben, machte zunächst weiter, ging dann aber doch vom Feld. Von der Bank sah er beinahe das 2:0: Pléa hatte nach einem langen Sololauf bereits Torhüter Nikola Vasilj umkurvt, seinen Flachschuss wehrte aber der in die Startelf gerückte David Nemeth per Grätsche ab.

Gladbach war nun die klar bessere Mannschaft, gewann den Großteil der Zweikämpfe im Mittelfeld und stand hinten sicher. Einziges Manko: Nach dem schnellen Umschalten fehlten die Ideen.

Kleindienst trifft sehenswert - und jubelt mit Verzögerung

Auch vom zuletzt so starken Kleindienst war in dieser Phase nicht viel zu sehen - bis er kurz vor der Pause nach starkem Pass von Robin Hack mit einem schönen Lupfer traf. Schiedsrichter Robin Braun hatte in seinem erst zweiten Bundesliga-Spiel zunächst auf Abseits entschieden, die TV-Bilder bewiesen aber das Gegenteil.

