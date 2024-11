Zurück nach Verletzung: Burkardt feiert Turbo-Comeback

Der Nationalstürmer des FSV Mainz 05 steht in Freiburg in der Startelf.

Der Nationalstürmer des FSV Mainz 05 steht in Freiburg in der Startelf.

Nationalstürmer Jonathan Burkardt feiert ein überraschendes Turbo-Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der 24-Jährige steht am Sonntag (15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) in der Startelf des FSV Mainz 05 im Punktspiel beim SC Freiburg.