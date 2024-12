Fairplay-Geste des 1. FC Heidenheim wird honoriert

Der 1. FC Heidenheim wird für sein Verhalten bei Darmstadts Abstieg in der vergangenen Saison vom DFB gewürdigt. Auch ein Kreisligaspieler wird für eine bemerkenswerte Fairplay-Aktion geehrt.

Bundesligist 1. FC Heidenheim ist vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit der Fair-Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet worden. Die zweifache Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor verlieh dem Aufsteiger die Medaille für ein vorbildliches Verhalten in der vergangenen Saison am Sonntagnachmittag.

Nach dem Abpfiff des Gastspiels in Darmstadt am 31. Spieltag hatten sich die Heidenheimer zunächst in den Spielertunnel begeben, obwohl durch den 1:0-Sieg der eigene Klassenerhalt praktisch feststand. Weil gleichzeitig aber auch der Abstieg der Lilien besiegelt war, gab es zuerst tröstende Worte für den Gegner, bevor es zum Feiern vor den eigenen Fanblock ging.