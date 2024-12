Bayer Leverkusen: Rekord! Schick besser als eine Legende

In seinem Jubiläumsspiel führt der Tscheche Bayer zum Sieg bei Union - und wird anschließend mit Lob überschüttet.

Torjäger Patrik Schick hat Double-Sieger Bayer Leverkusen nicht nur zum nächsten Sieg verholfen, sondern dabei auch einen Klubrekord aufgestellt. Mit seinem Siegtor beim hart erkämpften 2:1 (1:1) bei Union Berlin traf Schick in seinem 100. Liga-Spiel im Werkself-Trikot zum 48. Mal - und damit öfter als Klubikone Ulf Kirsten zu diesem Zeitpunkt (47).

Insgesamt kommt Kirsten in der Bundesliga auf 181 Tore, Schick liegt in der internen Rekordliste schon auf Rang sieben und hat Bum-Kun Cha (52) im Blick. "Ich mache nichts Besonderes im Vergleich zu vorher. Ich versuche nur, hart zu arbeiten", sagte der 28-Jährige bei Sky bescheiden. "Momentan habe ich eine gute Form, fühle mich sehr gut - besser als zum Saisonstart."

Schick besser als Ulf Kirsten

Weniger zurückhaltend waren die Reaktionen seiner Teamkollegen und des Trainers. "Ich muss ihm gratulieren, das ist nicht einfach", lobte Xabi Alonso angesprochen auf den Rekord und Schicks sechstes Tor in den vergangenen vier Pflichtspielen. "Das sind die wichtigen Tore als Stürmer. Siegtreffer, auswärts in Berlin. Er kann sich feiern lassen."

Nach der Flanke von Joker Florian Wirtz (Schick: "Florian ist unglaublich") traf der Tscheche artistisch mit der Brust (71.). "Er ist körperlich in einer Top-Verfassung, hat eine hohe Qualität in der Box", schwärmte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, dazu sei Bayer "wieder dominanter in der Spielweise" als noch zu Saisonbeginn, "das liegt ihm."