ARD-Sportschau weicht zu RTL aus

Die ARD-Sportschau konnte am Samstag nicht planmäßig in den WDR-Studios stattfinden. Hintergrund ist ein Streik.

Die ARD-Sportschau konnte am Samstag nicht planmäßig in den WDR-Studios stattfinden. Hintergrund ist ein Streik.

Der Unterschied dürfte wohl nur erfahrenen Fernsehzuschauern aufgefallen sein: Denn Esther Sedlaczek präsentierte am Samstag in der ARD-Sportschau die Zusammenfassungen der Bundesligaspiele in ungewohnter Umgebung.