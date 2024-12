Atubolu verrät seinen Traum

Das Freiburger Eigengewächs überzeugt derzeit in seiner zweiten Bundesliga-Saison als Stammkeeper. In einem turbulenten Herbst, in dem der Sportclub unter anderem gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld aus dem Pokal ausgeschieden und in der Liga vier Spiele ohne Sieg geblieben war, bezeichnete der kicker den 22-Jährigen als „Anker in unruhigen Gewässern“.