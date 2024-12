Monatelang raus! Ex-Bayern-Juwel fehlt Augsburg lange

Erfolgreiche Operation am Außenmeniskus: Angreifer Yusuf Kabadayi fehlt dem Fußball-Bundesligisten FC Augsburg „in den kommenden Monaten“.

Nachdem der 20-Jährige wegen anhaltender Knieprobleme zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, wurde „eine Verletzung am Außenmeniskus“ diagnostiziert. Wie der Tabellen-13. am Donnerstag mitteilte, verlief der Eingriff am Mittwochabend ohne Komplikationen.