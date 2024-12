Bayern-Boss kritisiert eigene Fans

Jan-Christian Dreesen geht auf der Jahreshauptversammlung auf die Stimmung der Bayern-Fans bei den Heimspielen ein. Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters nimmt die Anhänger in die Pflicht.

Dabei blickte er zunächst auf das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen zurück. Am vergangenen Dienstag sah Torwart Manuel Neuer in der 17. Minute die Rote Karte, wodurch die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany den Rest des Spiels in Unterzahl absolvieren musste.