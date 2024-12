Bayern-Boss über Wanner: "Planen in Zukunft mit ihm"

Am Samstag kommt Paul Wanner erstmals als Gegner in die Allianz Arena, ab kommendem Sommer könnte das Toptalent nach seiner Leihe wieder das Trikot des Rekordmeisters tragen. "Wir planen als FC Bayern sicher in Zukunft mit Paul Wanner. Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Paul. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FCH.