Bayern-Star im Baby-Glück

Konrad Laimer erlebt besondere Tage. Am Donnerstag freut sich der 27-Jährige über Nachwuchs, gegen Leipzig gelingt ihm ein besonderes Tor für Bayern.

Vaterfreuden bei Konrad Laimer! Der Defensiv-Allrounder in Diensten des FC Bayern freute sich am Donnerstag über Nachwuchs, das verkündete Stadionsprecher Stephan Lehmann bei der Auswechslung des Österreichers in der 69. Minute beim Sieg gegen RB Leipzig (5:1).